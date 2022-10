Autostadt: Porsche-Pavillon 40 Stunden von Aktivisten besetzt

Über 40 Stunden haben 14 Aktivistinnen und Aktivisten von „Scientist Rebellion“ den Porsche-Pavillon in der Autostadt besetzt. Neun der Protestler klebten bereits seit Mittwochnachmittag vor verschiedenen Luxusautos im Markenpavillon fest, um so ein Zeichen gegen die aktuelle Verkehrspolitik zu setzen. Mit einem ausgebreiteten Banner forderten sie konkret das Tempolimit von 100 Stundenkilometern in Deutschland.

Die Autostadt machte am Freitagmorgen von ihrem Hausrecht Gebrauch, sodass der Pavillon gegen 7.50 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei geräumt wurde. Wie Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge berichtet, wurden 13 Aktivisten bis 8.30 Uhr aus dem Pavillon entfernt. Eine Aktivistin hatte die Autostadt schon vorher wegen eines medizinischen Notfalls verlassen. Sie habe wegen der polizeilichen Maßnahmen erst vier Stunden später ein Krankenhaus aufsuchen können, wie aus einer Pressemitteilung von „Scientist Rebellion“ hervorgeht.

Zahlreiche Strafverfahren wurden eingeleitet

Im Anschluss nahmen die Polizeikräfte die Personalien der Protestler auf. Die Räumung des Pavillons lief, wie Figge berichtet, ohne Zwischenfälle ab: „Es gab keinen Widerstand und es ist alles im Rahmen des Möglichen abgelaufen.“ Da einige Aktivisten auf dem Boden des Porsche-Pavillons festklebten, mussten die Einsatzkräfte Öl als Hilfsmittel einsetzen, um die Personen loszulösen. Gegen die Aktivisten wurden nun Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe der Sachbeschädigungen wird derzeit ermittelt.

Die Klimaaktivisten klebten auch Flugblätter auf die Fenster des Eingangsbereiches. Dort stehen ihre Forderungen drauf. Foto: Martin Dziadek / DieVideomanufaktur.de

Wie Armin Maus, Vorsitzender Geschäftsführer der Autostadt, in einer Pressemitteilung zitiert wird, habe das Team der Autostadt eine Deeskalation der Situation angestrebt und sich um einen konstruktiven Dialog bemüht. „Wir haben die Aktivistinnen und Aktivisten in den vergangenen Tagen mehrfach gebeten, die Autostadt freiwillig zu verlassen. Leider waren sie dazu nicht bereit“, so Maus.#

Aktivisten hätten einen Hungerstreik angekündigt

Um eine gesundheitliche Gefährdung der Klimaaktivisten zu vermeiden, habe sich die Geschäftsführung der Autostadt am Freitagmorgen entschieden, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Einige der Aktivisten hätten einen Hungerstreik angekündigt und erste gesundheitliche Beeinträchtigungen gezeigt. Nach Angaben von Fabian Dablander, Pressesprecher von „Scientist Rebellion“, befand sich ein Aktivist am Freitagnachmittag noch im Hungerstreik. „Es war ein friedlicher Protest. Es hieß, dass uns die Geschäftsführung der Autostadt unterstützen und nicht räumen würde. Das hat dann am Freitagmorgen anders ausgesehen“, so Dablander.

Am Mittwoch begann die Protestaktion in Wolfsburg. Die Aktivisten schütteten Kunstblut auf die Treppen vor der Autostadt. Foto: Martin Dziadek / DieVideomanufaktur.de

Die Autostadt gibt an, dass sie die Klimaaktivisten versorgt und auch für ihre hygienischen Bedürfnisse Sorge getragen habe. Die Autostadt sehe sich „als Ort der Begegnung von Menschen aus aller Welt und als Plattform für kommunikativen Austausch“ und sei stets für sachliche Kritik offen. Der Schutz und die Sicherheit der Autostadt-Gäste und Mitarbeiter habe aber Priorität.

Klimaaktivisten wollen mit VW-Chef Oliver Blume sprechen

Bereits am Mittwoch kam es zu einer Protest-Aktion von 25 Wissenschaftlern von „Scientist Rebellion“. Dabei verteilten sie Kunstblut auf den Treppen vor der Autostadt und klebten Flugblätter auf die Fenster des Eingangsbereiches.

Die Klimaaktivisten fordern eine Verkehrswende für Deutschland und das Ende der klimaschädlichen Einflussnahme des VW-Konzerns auf die Politik. Dazu forderten sie auch VW-Chef Oliver Blume auf, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich für ein Tempolimit von 100 km/h auf Deutschlands Straßen einzusetzen. Sehr zum Bedauern von Fabian Dablander hat sich Oliver Blume aber bisher nicht bei den Klimaaktivisten von „Scientist Rebellion“ gemeldet. Die Bewegung, bestehend aus Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, kündigte nun die Fortsetzung ihrer Protest-Reihe an. Ab der kommenden Woche sind verschiedene Aktionen in München geplant.

