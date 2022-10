Brandstiftung: Papierhaufen in Westhagener Bankfiliale brannte

Wolfsburg. Die Wolfsburger Feuerwehr ist in der Nacht zu Mittwoch zum Einkaufszentrum in Westhagen ausgerückt. Besteht eine Verbindung zum Arztpraxis-Feuer?

In Westhagen hat es erneut gebrannt – dieses Mal in einer Bankfiliale an der Halleschen Straße. Stunden zuvor war eine ehemalige Zahnarztpraxis wenige Meter weiter abgebrannt. Die Polizei ermittelt. (Archivbild)

In Westhagen hat es in der Nacht zu Mittwoch erneut gebrannt: Gegen 2.22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einer Bankfiliale an der Halleschen Straße gerufen. Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, hatten Unbekannte im Vorraum ein Feuer gelegt.

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zum Vorraum, entfernten den brennenden Papierhaufen und lüfteten den völlig verrauchten Vorraum. „Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm den Sachverhalt auf und fand weiteres angebranntes Papier, welches durch Unbekannte entzündet wurde“, erklärt Polizeisprecher Thomas Figge. „Ferner entdeckten die Beamten, dass von einem dort befindlichen Bankautomaten die Abdeckung vorsätzlich beschädigt wurde.“ Eine genaue Schadensermittlung werde im Laufe des Mittwochs stattfinden.

Wolfsburgs Polizei ermittelt, ob beide Westhagen-Brände zusammenhängen

Bereits am Nachmittag zuvor hatte die ehemalige Zahnarztpraxis in der Dessauer Straße gebrannt. Diese liegt nur wenige Meter entfernt. Dementsprechend können die Ermittler auch in diesem Fall vorsätzliche Brandstiftung nicht mehr ausschließen, heißt es weiter in der Mitteilung. „Ob zwischen der Brandstiftung im Vorraum der Bank und dem Brand des leerstehenden Gebäudes in der Dessauer Straße ein unmittelbarer Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.“

Von daher suchen die Wolfsburger Ermittler weiterhin Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung in der Dessauer Straße geben können, oder aber auch verdächtige Personen im Bereich der Bankfiliale gesehen haben. Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer (05361) 46460.

red

