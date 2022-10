Wolfsburger Es-Tec-Gruppe mit neuer Niederlassung in Marokko

Die Wolfsburger ES-Tec Gruppe hat kürzlich ihre neue Niederlassung in Casablanca eröffnet. Es-Tec-Geschäftsführer Marc Wille (Zweiter von rechts) und weitere Mitarbeiter des Unternehmens reisten anlässlich der Firmengründung nach Marokko und machten einen Antrittsbesuch beim Direktor der zuständigen Präfektur in Casablanca.

Viele Unternehmen stehen in diesen wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten vor sehr wichtigen Entscheidungen. Die Wolfsburger ES-Tec wagt einen großen Schritt und expandiert nach Afrika. Der Entwicklungsdienstleister für die Autoindustrie hat kürzlich in Casablanca eine weitere Niederlassung eröffnet und für die Aktivitäten in der größten Stadt Marokkos mit der ES-Tec S.A.R.L. auch eine eigene Gesellschaft gegründet.

„Wir sehen Nordafrika und insbesondere Marokko als künftigen Hotspot in der Automobilindustrie. Der neue Standort hilft uns, die Best-Cost-Country-Strategie umzusetzen“, teilte Marc Wille, Geschäftsführer der ES-Tec-Gruppe, mit. Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Standorte in Osteuropa, in der Türkei oder auch in Asien weniger stabil seien als geplant.

Marokko hingegen, so Wille, verfüge über eine unabhängige und gesicherte Energieversorgung. Es werde an Zukunftsthemen wie Wasserstoff und Photovoltaik geforscht, das Bildungsniveau in den Metropolen sei hoch. Zudem gelte Marokko als besonders stabiles Staatswesen in einer Region, die ansonsten vielfach von Krisen heimgesucht werde. Hinzu komme das gezielte Interesse des Königshauses an der Ansiedlung ausländischer und insbesondere deutscher Unternehmen.

Softwareentwicklung und Prüfstandbau gehören zum Portfolio

ES-Tec werde von Casablanca aus Kompetenzen im Bereich der Funktions- und Systemverantwortung für Gewerke aufbauen. Auch Softwareentwicklung sowie vor allem der Prüfstandbau und entsprechende Testverfahren aus dem Portfolio der Schwestergesellschaft GE-T werde das Angebot ergänzen.

„Dabei wollen wir gerne einen Brückenkopf für andere Unternehmen aus Wolfsburg bilden“, sagt Geschäftsführer Marc Wille und fügt hinzu: „Wir bieten daher nicht nur unsere eigenen Leistungen, sondern auch unsere Kontakte in das Netzwerk vor Ort in Marokko an.“

ES-Tec-Gruppe beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter

Der expandierende Entwicklungsdienstleister für den Automobilsektor aus dem Gewerbegebiet Heinenkamp in Wolfsburg, der mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und auch für VW arbeitet, werde künftig auch auf die gut ausgebildeten Marokkanerinnen und Marokkaner zurückgreifen – nicht zuletzt auch wegen des Fachkräftemangels in Deutschland.

ES-Tec Marokko rekrutiere dazu lokal die ersten Mitarbeiter und habe bereits eine Büroetage in exponierter Lage im Herzen von Casablanca angemietet, die logistisch und digital sehr gut ausgestattet sei.

