Stadt Wolfsburg lädt zum Stadtspaziergang zur Kunst ein

Zu einem Stadtspaziergang zu den bestehenden Kunstwerken in der Porschestraße sind alle Interessierten am Samstag, 29. Oktober, eingeladen. Der etwa zweistündige Spaziergang mit Steffi Crain vom Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation startet laut Mitteilung der Stadt um 14 Uhr am Bahnhof mit der Bodenarbeit von Daniel Buren und endet an der Sonnenuhr von Jochen Kramer am Planetarium. Wolfsburger*innen sind eingeladen, anhand der konkreten Beispiele über Kunst im öffentlichen Raum ins Gespräch zu kommen.

„Der Stadtspaziergang ist der Auftakt des Begleitprogramms zum Projekt ,Kunst in der Porschestraße‘ als eines der 13 Teilprojekte des niedersächsischen Sofortprogramms ,Perspektive Innenstadt‘“, berichtet Stadtbaurat und Kulturdezernent Kai-Uwe Hirschheide.

Nachhaltige Strategie für Kunst in der Porschestraße

„Bis zum Frühjahr 2023 werden wir zusammen mit Elke Falat, Kuratorin für Kunst im öffentlichen Raum, eine nachhaltige Strategie für Kunst in der Porschestraße entwickeln“, ergänzen Andreas Meyer und Katrin Kahl vom Geschäftsbereich Kultur.

Zentral für die Konzeptentwicklung ist die Frage, welche Kunst in der Porschestraße bereits vorhanden ist, wie diese wahrgenommen wird und welche Rolle die Kunst im öffentlichen Raum für die Stadtgesellschaft spielen kann. Die aktuelle Idee von Kunst im öffentlichen Raum ist nicht mehr ausschließlich auf Objekte beschränkt, die dauerhaft aufgestellt werden. Marcus Körber als Vertreter der Städtischen Galerie Wolfsburg im Projektteam verweist darauf, dass auch zeitlich begrenzte Installationen oder Inszenierungen, die auf zufälliger Interaktion beruhen, unter den Begriff „Kunst im öffentlichen Raum“ fallen. Mittlerweile haben sich die Grenzen hin zu anderen künstlerischen Disziplinen wie Musik, Tanz und Theater weitgehend aufgelöst.

Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind zum Mitmachen aufgerufen

Die Wolfsburger*innen sind aufgerufen, Ideen, Hinweise und Beiträge zum Thema „Kunst in der Porschestraße“ unter der E-Mail-Adresse info@kips-wob.de beizusteuern. Weitere Informationen zum Projekt und weiteren Aktivitäten im Rahmen des Förderprogramms sind unter perspektive-innenstadt.de zu finden. Projekte, die im Rahmen des niedersächsischen Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ realisiert werden, werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert. Das Förderprogramm soll niedersächsische Kommunen bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten unterstützen.

red

