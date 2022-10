Bewaffnetes Handeltreiben – Wolfsburger Drogendealer vor Gericht

Wolfsburg. Drogen, einen Schlagstock, zwei Reizstoffsprühgeräte: Das fanden Polizisten 2021 in der Wohnung eines 32-Jährigen. Im November steht er vor Gericht.

Im November muss sich ein Wolfsburger Drogendealer vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Der 32-Jährige soll in seiner Wohnung neben Drogen auch einen Schlagstock sowie Reizstoffsprühgeräte aufbewahrt haben.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizisten am 1. Juli 2021 eine größere Menge an Betäubungsmitteln: Neben 10,3 Gramm Haschisch und 34 Gramm Cannabis bewahrte der Angeklagte auch 165,9 Gramm Kokain auf. Außerdem lagen in seiner Wohnung noch ein Teleskopschlagstock sowie zwei Reizstoffsprühgeräte.

Der Vorwurf: Bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

Gegenüber den Beamten gab der 32-Jährige an, die Betäubungsmittel zum Teil gewinnbringend weiter veräußern zu wollen. Einen Teil des Cannabis habe er für den Eigenbedarf nutzen wollen. Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss sich der Mann nun vor dem Landgericht verantworten. Die Verhandlung findet am Donnerstag, 10. November, statt. Es ist ein Verhandlungstag angesetzt.

War der Angeklagte während der Tat womöglich schuldunfähig oder vermindert schuldfähig? Auch das wird das Gericht im November klären. Der 32-Jährige ist derzeit einstweilig in einer Klinik untergebracht.

