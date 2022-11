Endlich wieder Weihnachtsmärkte in Fallersleben und Vorsfelde

Es ist zwar noch einige Wochen hin, aber die Vorfreude ist bei vielen riesig: Endlich können wieder Weihnachtsmärkte stattfinden – und zwar nicht nur in der Wolfsburger Innenstadt und in der Autostadt, sondern auch im historischen Fachwerk-Ambiente von Fallersleben und Vorsfelde!

Nachdem die Wolfsburg Wirtschaft und Markting GmbH sowie die Autostadt die ersten Informationen zu ihren Weihnachts- und Winter-Veranstaltungen bekanntgegeben hatten, fragten sich viele Wolfsburger, wie es um die Märkte in den beiden großen Stadtteilen steht.

Fallersleber Weihnachtszauber am und im Schloss

„Wir sind guten Mutes, dass wir in diesem Jahr wieder im Herzen von Fallersleben, am Schloss, einen Weihnachtsmarkt veranstalten dürfen und können“, gab Vorsitzende Bärbel Weist vom Kultur- und Denkmalverein Fallersleben am Dienstag bekannt.

2005 hatte der Verein erstmals den Fallersleber Weihnachtszauber am und im Schloss ausgerichtet. Die Pandemie machte den Planungen der Ehrenamtlichen 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung. Doch für dieses Jahr sieht die Vorsitzende keine Hindernisse durch Corona: „Es gibt keine Beschränkungen, die dem entgegenstehen würden“, sagte sie.

Weihnachtsmarkt läuft erstmals am zweiten Adventswochenende

Neu ist, dass der Weihnachtszauber nicht wie sonst am ersten Adventswochenende läuft, sondern erst am zweiten Advent am ersten Dezember-Wochenende – von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember. Als Hauptgrund nannte die Vereinsvorsitzende, dass sie schon seit langem wieder einmal ein Karussell für kleine Kinder dabei haben wollte, was am ersten Advent stets schwierig gewesen sei. Außerdem werde nun zeitlich etwas entzerrt zur Veranstaltung „Kunst & Licht“.

Wobei sich das Kunsthandwerker-Angebot beim Weihnachtszauber diesmal sehr in Grenzen halten wird. „Im Schloss-Gewölbekeller dürfen jetzt maximal sechs Stände aufgebaut werden. Die Auflagen der Stadt sind sehr, sehr heftig. Das ist einfach schade“, bedauerte Bärbel Weist. Ansonsten werden bewährte Zutaten wie Imbiss- und Getränkebuden im Schlosshof, Musik und Tanz, Märchentanten und das Märchen im archäologischen Sichtfenster sowie Kinder-Aktionen geboten.

Am Piepenpahl in der Fallersleber Altstadt lädt die Fördergemeinschaft Blickpunkt zum Weihnachtstreff ein. Foto: Yvonne Nehlsen / regios24 (Archiv)

Fallersleber Weihnachtstreff in der Altstadt

Ebenfalls nach zwei Jahren Pause soll es diesmal auch wieder den Fallersleber Weihnachtstreff der Fördergemeinschaft Blickpunkt geben, bestätigte Vorsitzender Otto Saucke auf Anfrage. Das kleine Hüttendorf am Piepenpahl in der Altstadt soll vom 2. bis 17. Dezember immer montags bis samstags von 14 bis 19 Uhr öffnen.

„Ich sehe coronamäßig keine Schwierigkeiten, wir sind ja auch im Außenbereich“, sagte Saucke. Aktuell arbeiten die Organisatoren noch an der Verpflichtung von ein bis zwei Musik-Ensembles.

Am Ütschenpaul veranstaltet der Verkehrsverein Vorsfelde live den Weihnachtsmarkt. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Vorsfelder Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul

Auch die Vorsfelder dürfen sich nach dem zweimaligen Ausfall wegen der Corona-Pandemie wieder auf den Weihnachtsmarkt freuen. Der Verkehrsverein Vorsfelde live richtet die stimmungsvolle Veranstaltung vom 2. bis 10. Dezember wieder am Ütschenpaul aus.

„Wir sind noch mitten in der Planung“, berichtete Vorsitzender Thilo Kirsten. Derzeit würden Beschicker für die Speise- und Getränkestände sowie Vereine für die Vereinshütte mobilisiert, es soll insgesamt sieben Buden geben. Zur Eröffnung spielt der Vorsfelder Posaunenchor, als Film läuft wieder die Feuerzangenbowle. „Wir planen im Prinzip wie vor Corona“.

Beschränkung der Weihnachtsbeleuchtung wäre großes Problem

Nun hofft der Vorsfelde-live-Chef nur, dass wegen der Energiekrise nicht plötzlich noch besondere Auflagen bezüglich der Weihnachtsmarkt-Beleuchtung kommen. Für ihn ist klar: „Wenn wir abends zum Beispiel nur eine Stunde Beleuchtung machen dürften, dann hätte das keinen Sinn.“

