Wolfsburger Rat: Ralf Mühlisch kommt für Ingolf Viereck

Wolfsburg. Ein Sozialdemokrat aus Detmerode rückt in die Wolfsburger SPD-Fraktion nach: Ralf Mühlisch übernimmt das Ratsmandat von Ingolf Viereck.

Ralf Mühlisch ist wieder da: Der Sozialdemokrat kehrt nach einem Jahr ohne Mandat in den Rat der Stadt Wolfsburg zurück. Mühlisch rückt für Ingolf Viereck nach, der seinen Ratssitz aufgrund eines Umzugs nach Hannover abgegeben hat.

Dem Rat gehörte Mühlisch von November 2016 bis September 2021 an. Er saß im Sozialausschuss, dem Kulturausschuss sowie dem Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehren, hatte Sitze im Aufsichtsrat der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) und der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS). Außerdem bestimmte er als Aufsichtsratsvorsitzender die Geschicke des Planetariums mit.

Vor allem in Detmerode ist Mühlisch bekannt wie ein bunter Hund: Er ist nicht nur Vorsitzender des Sportvereins SC Rot-Weiß-Wolfsburg, sondern engagierte sich auch ein Jahrzehnt als Ortsbürgermeister des Stadtteils. Im Herbst 2021 wurde er nach der Kommunalwahl in diesem Amt von Joachim Grammes (CDU) abgelöst.

Mühlisch hatte zugunsten von Henry Norman Höckendorf auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Der zog allerdings bei der Wahl durch die Ortsratsmitglieder gegenüber Grammes den Kürzeren. „Ich habe immer gesagt, dass ich mit 60 Jahren aufhören und Platz für Jüngere machen werde“, sagte Mühlisch damals.

Der Detmeroder blieb dem Ortsrat als Mitglied treu. Der Wiedereinzug in den Rat blieb ihm, Sara Niemann und Antonio Zanfino verwehrt. An ihrer Stelle sowie für Antina Schulze, die nicht wieder angetreten war, gehörten nun Thomas Heyn, Marcus Musiol, Vanessa Arendt und Ursula Partzsch-Asamoah der SPD-Fraktion an.

Künftig wird Ralf Mühlisch mit ihnen im Rat sitzen. Laut einer Ratsvorlage zu Vierecks Sitzverlust und Mühlischs Einführung als Ersatzmitglied hat der Detmeroder das Mandat, das ihm aufgrund des Kommunalwahlergebnisses zusteht, schon angenommen.

Ingolf Viereck hatte kürzlich nach mehr als 40 Jahren kommunalpolitischen Engagements und 30 Jahren im Rat seinen Abgang aus der Wolfsburger Politik angekündigt und sein Ratsmandat zum 31. Oktober niedergelegt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann würdigte Viereck in einer Pressemitteilung für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit. „Als Bürgermeister war er überall präsent und bekannt.“

