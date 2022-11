Wolfsburg. Restaurierte Originalstücke sind zurück in der Stadtbibliothek. Es gibt eine Führung durch die Sonderausstellung und einen Vortrag zur Restaurierung.

Oliver Klages (von links), Friederike Hansen, Iris Bothe, Thomas Krumpholz, Karl-Heinz Broska und Heidi Fengel bei der Übergabe restaurierter Aalto-Möbel in der Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus (Studienraum).

Architekt Alvar Aalto Aalto-Möbel erstrahlen in Wolfsburg in neuem Glanz

Vor 60 Jahren wurde das Alvar-Aalto-Kulturhaus und mit ihm die Stadtbibliothek eröffnet, ausgestattet mit Möbeln, die zum großen Teil vom Architekten Aalto selbst entworfen wurden. Sechs Jahrzehnte intensive Nutzung sind jedoch nicht spurlos an der Ausstattung vorbeigegangen. Um das Zusammenspiel von Architektur und Mobiliar in dem denkmalgeschützten Gebäude auch künftig erlebbar zu machen, wurden seit Anfang dieses Jahres rund 50 Originalobjekte mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz fachmännisch restauriert und lassen sich jetzt wieder in der Bibliothek nutzen. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

40.000 Euro Fördergelder der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Der finnische Architekt Alvar Aalto ist bekannt dafür, dass er seine Gebäude bis in das kleinste

Detail plante – bis hin zu Türdrückern, Leuchten und Mobiliar. Nach 60 Jahren ist das Mobiliar zwar immer noch vollständig erhalten, ließ sich aber aufgrund des altersgemäßen Verschleißes und zum Teil unsachgemäßer Reparaturen, zu großen Teilen nicht mehr nutzen. Daher haben die Untere Denkmalschutzbehörde, der Geschäftsbereich Hochbau und die Stadtbibliothek Wolfsburg gemeinsam einen Antrag bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Restaurierung des Mobiliars gestellt.

Durch bewilligte Fördergelder in Höhe von rund 40.000 Euro war es möglich, elf Tische, elf Hocker und 25 Armlehnstühle zu restaurieren. „Wir konnten nicht nur das originale Mobiliar wieder in Nutzung bringen, sondern darüber hinaus den ursprünglichen Raumeindruck wieder erstellen. Die originale Ausstattung ist wesentlicher Bestandteil der besonderen Atmosphäre und Raumwirkung der Stadtbibliothek und gehört zum Baudenkmal wie Fenster und Türen“, erläutert Stadträtin Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Auch nach der Restaurierung ein Original und ein Stück mit Geschichte

Besonders deutlich wird dieses im Studienraum der Bibliothek, dessen Einrichtung mit elf der restaurierten Armlehnstühle jetzt wieder einheitlich und nah am Originalzustand ist. Restauriert wurden die Möbel von der Restauratorin Stephanie Schipper aus Lübeck, die auf Möbel und Holzobjekte spezialisiert ist. Am Anfang der Arbeiten stand die detaillierte Bestandsaufnahme, Dokumentation und Analyse beispielsweise der verwendeten Lacke und Leime, um später Fehlstellen ergänzen und wackelige Beine neu verleimen zu können.

Leitlinie für die Restaurierung war dabei sowohl die bestmögliche Bewahrung der historischen Substanz als auch eine langfristige weitere Nutzung zu ermöglichen. Hierfür galt es, Kompromisse zu finden zwischen Erhaltung und notwendiger Erneuerung. Wo es möglich war, wurde lediglich das originale Material gereinigt und neu verleimt. Die Lederbezüge der charakteristischen Fächerbein-Hocker wurden geklebt und nachgefärbt.

„Auch nach der Restaurierung sollen die Nutzenden noch sehen können, dass es sich um ein Original und ein Stück mit Geschichte handelt“, erklärt Friederike Hansen von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Wolfsburg, die das Projekt fachlich begleitet hat.

Diese Veranstaltungen zu dem Thema gibt es

Das Stadtmuseum zeigt zurzeit die Sonderausstellung „Aalto im Blick“. Am Sonntag, 13. November, lässt sich um 11 Uhr das Alvar-Aalto-Kulturhaus in den Remisen des Schlosses Wolfsburg auf ganz neue Weise entdecken: Dann wird „Aalto im Blick“ von Ausstellungskuratorin Bettina Adolphs, Dr. Arne Steinert vom Stadtmuseum und Thomas Schlordt vom Fototreff Wolfsburg in einer Führung erläutert. Die Schau bringt ungewöhnliche Architekturfotografien und historisches Original-Mobiliar aus dem vor 60 Jahren eröffneten Kulturhaus auf überraschende Weise zusammen. Mehr als 70 Aufnahmen wurden für die Ausstellung ausgewählt.

Einen Vortrag über die Restaurierungsarbeiten gibt es am Dienstag, 22. November, ab 19 Uhr. Die Restauratorin der Aalto-Möbel ist dann im Stadtmuseum zu Gast.

