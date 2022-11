Nachhaltigkeit und Umweltschutz Zwei Bienenvölker leben jetzt am Berlinerhaus in Wolfsburg

Der Büro- und Hotelkomplex Berlinerhaus wurde mit dem LEED-Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Kay Killmann, Head of Europe GBCI, überreichte in Anwesenheit von Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide das Zertifikat an den Eigentümer und Bauherren des neuen Wolfsburger Landmarks, ein Joint Venture aus der deutschlandweit aktiven ABG Real Estate Group sowie dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH. Das teilt die ABG Real Estate Group mit.

Weltweit führendes Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen

Guido Wiese, Geschäftsführer der ABG Development, und Falk Hecker, Geschäftsführer der Hecker GmbH, nahmen stellvertretend für das gesamte Team die Auszeichnung entgegen. LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – wurde vom U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt. Es ist laut der Mitteilung das weltweit führende Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Durch Planungs-, Bau- und Betriebspraktiken, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit verbessern, tragen LEED-zertifizierte Gebäude und Innenräume dazu bei, die Welt nachhaltiger zu machen.

Innovative Nachhaltigkeitslösungen

Konkret erhielt das Berlinerhaus das LEED-Gold-Zertifikat für das Voranbringen innovativer Nachhaltigkeitslösungen in Planung um Umsetzung des gesamten Gebäudeensembles. Dazu gehört beispielsweise ein ressourcensparendes Beleuchtungskonzept mit tageslichtabhängiger Steuerung, ergänzt durch eine bewegungsabhängige Präsenzsteuerung, außerdem die konsequente Begrenzung des Wasserverbrauchs sowie die direkte Einbindung der Natur in die Gestaltung, unter anderem durch begrünte Dächer und Außenanlagen, auf denen während des Ortstermins als zusätzliche Biodiversitätsmaßnahme zwei Bienenvölker angesiedelt wurden.

Viele Fahrradstellplätze und vier Elektroladesäulen

Das Gebäude punktet darüber hinaus auch durch viele Fahrradstellplätze und vier Elektroladesäulen für Elektrofahrzeuge. „Das Zertifikat entspricht unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit, was insbesondere für die potenziellen Mieter in der Lieferkette zu Volkswagen zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen wird“, sagte Falk Hecker. Kai-Uwe Hirschheide, Stadtbaurat Wolfsburg: „Mit dem Berlinerhaus ist ein hochwertiges Geschäfts- und Hotelgebäude in exponierter Lage entstanden. Durch innovative Nachhaltigkeitslösungen wird das Ensemble an der Berliner Brücke auch aus ökologischer Sicht aufgewertet. Wir freuen uns über den gelungenen, nachhaltigen Neubau.“

red

