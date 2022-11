Bald geht es los! Aufbau des Wolfsburger Weihnachtsmarkts läuft

In wenigen Tagen öffnet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt seine Türen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH sowie der Schaustellerbetriebe. Vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022 verwandelt sich die Innenstadt in ein gemütliches Winterweihnachtsdorf.

In wenigen Tagen öffnet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt seine Türen. Aktuell laufen die Aufbauarbeiten der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie der Schaustellerbetriebe. Vom 21. November bis zum 29. Dezember verwandelt sich die Innenstadt in ein gemütliches Winterweihnachtsdorf, teilt die WMG mit.

Weihnachtsmagazin „Weihnachtliches Wolfsburg 2022“

Versprochen werden ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Im Weihnachtsmagazin „Weihnachtliches Wolfsburg 2022“, das vor dem Start des Weihnachtsmarktes als Zeitungsbeilage verteilt wurde, und im Wolfsburg-Store gegenüber vom Hauptbahnhof erhältlich ist, finden sich detaillierte Informationen und Wertcoupons.

„Alle Ausstellerbetriebe des Marktes sind ebenso wie wir als WMG in höchstem Maße motiviert, den Besucherinnen und Besuchern in den nächsten Wochen ein besonderes weihnachtliches Erlebnis in der Innenstadt zu bieten“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Mit einem bunten und vielfältigen Angebot wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder für vorweihnachtliche Stimmung bei Groß und Klein sorgen.“

Höhepunkte des Marktes

Ort des Wolfsburger Weihnachtsmarkts ist die mittlere Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße. Insgesamt verbreiten rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Wieder dabei sind unter anderem der Winterwald, Zinneckers große Weihnachtspyramide und das Handwerkereck. In nostalgischen VW-Bullis werden wechselnde private Hobbykunsthandwerker ihre Waren anbieten. Im beliebten Neuland-Haus des Weihnachtsmannes warten jeden Donnerstag bis Sonntag verschiedene weihnachtliche (Bastel-)Angebote auf die kleinen Gäste.

Erstmalig ist auch der Wölfi-Club dabei, der jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr ein buntes Kinderprogramm gestaltet. Ebenfalls am Neuland-Haus des Weihnachtsmannes findet ab dem 23. November zweimal täglich um 17 und 19 Uhr die weihnachtliche Lichtshow statt. In der Ehrenamtshütte präsentieren sich lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten. Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein stimmungsvolles Bühnenprogramm sollen den Weihnachtsmarktbesuch abrunden.

Das Bühnenprogramm

Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende sorgen verschiedene Darbietungen für Unterhaltung und Weihnachtsstimmung auf der Bühne unter dem Glasdach. Den Auftakt macht am Freitag, 25. November, um 15.30 Uhr Clara Werden mit traditionellen, internationalen und eigenen Weihnachtsliedern zum Mitsingen und Zuhören. Stimmungsvolle Unplugged-Covermusik zur Adventszeit bietet um 17.30 Uhr die Wolfsburger Band R². Von 20 bis 22 Uhr sorgen die Keltics mit irischen Klängen für vorweihnachtliche Stimmung. Am Samstag, 26. November, tritt von 11 bis 13 Uhr das Stadtwerke-Orchester auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Um 17 Uhr bieten R.M.B. amerikanische Weihnachtslieder in außergewöhnlichen Arrangements und ungewöhnlicher musikalischer Besetzung. Am Abend tritt von 19.30 bis 22 Uhr die Partyband Hobbit auf und sorgt mit klassischen Weihnachtsliedern und kreativen Mashups für

Weihnachtsfeeling.

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann findet am Mittwoch, 23. November, um 16.45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts im Überblick: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr,

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr, 24. und 25. Dezember: geschlossen.

