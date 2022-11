In Wolfsburg auf großer Reise mit dem kleinen Häwelmann

Das Märchenspiel von Ingrid Sterz ist für die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt beim Bummel über die Meile. Was angemeldete Kitagruppen im Haus des Weihnachtsmannes erwartet, dürften Kinder der DRK-Kita Mörse am Dienstag als Premierenpublikum des Mitmachmärchens „Der kleine Häwelmann“ im Kunstatelier Sterz bereits hautnah erleben.

Kinder sind als aktive Mitspieler in der Spiellandschaft mittendrin

Alle Jahre wieder ist das Atelier von Ingrid und Peter Sterz im alten Luftwaffen-Tanklager im Ehmer Wäldchen der Schauplatz für die Uraufführung. Ebenso verlässlich stellt die Kindertagesstätte das

Publikum. Dieses Mal war die Igel-Gruppe am Zug. Gemeinsam mit drei Erzieherinnen folgten die

23 Kinder dem, was Ingrid Sterz aus dem Märchen des Dichters Theodor Storm gemacht hatte. Statt nur dabei zu sein, waren alle Kinder als aktive Mitspieler in der Spiellandschaft mittendrin. Es war mucksmäuschenstill, als Sterz sie aufforderte, ihr zu helfen, die Requisiten für ihre Version der Geschichte, Stück für Stück aus der hölzernen Märchentruhe zu holen.

Nach und nach kommt mehr schönes, altes Spielzeug zum Vorschein

Andächtig tauchten die Kinder in das Spiel ein und setzten konzentriert die Regieanweisungen um. Einzeln oder zu zweit platzierten sie Betten in der anfangs kahlen Kulisse, zogen dem Häwelmann-Püppchen ein Nachthemd an, bliesen mit vollen Backen in Leinentücher und schoben den Strahl des Mondes durch ein Schlüsselloch. Sterz sparte nicht an Lob für die Mitspieler. „Das macht ihr richtig gut“, sagte sie. Nach und nach kam immer mehr schönes, altes Spielzeug zum Vorschein. Während der von Peter Sterz entfachte wärmende Holzofen bollerte, tauchten Ingrid Sterz und ihre faszinierten Mitspielenden immer tiefer in die Handlung ein. Hauptperson darin war der Häwelmann, der nicht einschlafen konnte. Kräftig pustend benutzt er sein Nachthemd als Segel und fuhr mit seinem Rollenbettchen die Wände seines Zimmers rauf und runter. Als der Mond die nächtlichen Eskapaden mitbekam, schickte er einen Strahl durchs Schlüsselloch, auf dem der Häwelmann bis ans Ende der Welt und sogar in den Himmel fuhr. Was er dabei so alles erlebte, wird an dieser Stelle nicht verraten. „Meines Wissens haben bereits 22 Kitagruppen den Besuch des Märchenspiels gebucht“, berichtete Peter Sterz. „Es gibt noch freie Termine.“

Das Märchen wird ab 22. November jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 9 und 11 Uhr gespielt. Wer bis zum kommenden Jahr wartet, kann Aufführungen im Atelier buchen.

