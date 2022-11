Einbruch in Wolfsburger Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Mitten am Tag nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus. Außerdem: Mutmaßlich Brandstiftung an der Heinrich-Nordhoff-Straße.

(Symbolbild) Unbekannte Täter drangen in ein Wohnhaus in der Tannenbergstraße in Wolfsburg Mörse ein.

Die kurze Abwesenheit der Hausbesitzer reichte unbekannten Tätern aus, um in ihr Haus einzubrechen: Am Dienstagnachmittag drangen Diebe in ein Haus in der Mörser Tannenbergstraße ein. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat zwischen 16 und 19 Uhr.

Die Täter öffneten Türen und Schubladen des Mobiliars, durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld und Schmuck. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Brennende Gartenlaube in der Heinrich-Nordhoff-Straße

Am Dienstagabend wurde ein Holzstapel in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf das Dach einer Gartenlaube über.

Die Berufsfeuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und konnte ein vollständiges Abbrennen verhindern. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und erhoffen sich mit Hilfe von Zeugen, Tatverdächtige ermitteln zu können. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 4640 entgegen.

Feuer in der Heinrich-Nordhoff-Straße: Die Gartenlaube ist stark beschädigt. Foto: Polizei Wolfsburg

red

