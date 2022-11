Trinity-Werk auf der Kippe: Sorge um Arbeitsplätze in Wolfsburg

Das Wolfsburger Volkswagenwerk ist das einzige, das noch keine Elektroautos produziert. Das sollte sich mit der Trinity-Fabrik in einigen Jahren ändern. Doch der Neubau steht in Frage.

Hörbar niedergeschlagen hat sich die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer am Donnerstagvormittag zum angeblichen Aus für die in Warmenau geplante Trinity-Fabrik geäußert.

„Das sind keine guten Nachrichten für Wolfsburg“, sagt die SPD-Politikerin. „Es war ein wichtiges Projekt, um Arbeitsplätze zu halten.“

Durch die geplante Ansiedlung sei ein großer Ruck in der gesamten Region spürbar gewesen, so Glosemeyer. „Jetzt ist eine große Unsicherheit da.“

Trinity-Aus? – In Wolfsburg sorgt man sich um Arbeitsplätze

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion geht davon aus, dass Ministerpräsident Stephan Weil und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) sich dafür einsetzen werden, die Arbeitsplätze in Wolfsburg zu erhalten. „Und dafür, dass wir gut durch diese Krise kommen“, so Glosemeyer. Das Land Niedersachsen ist Anteilseigner bei Volkswagen und daher auch im Aufsichtsrat vertreten.

Die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sagt: „„Uns muss es gelingen, die E-Mobilität in Wolfsburg umzusetzen und die Arbeitsplätze hier zu halten.“ Foto: Michael Uhmeyer / regios24 (Archivbild)

Das „Manager Magazin“ berichtet aktuell, dass Volkswagen-Chef Oliver Blume das neue Werk in Wolfsburg kippen wolle. Blume und Markenchef Thomas Schäfer wandten sich am Donnerstag an die Beschäftigten in Wolfsburg. Sie erklärten, für konkrete Aussagen zur weiteren Planung sei es noch zu früh.

E-Autos aus Wolfsburg: Land und VW-Betriebsrat sollen Einfluss nehmen

Immacolata Glosemeyer äußerte am Donnerstag die Hoffnung, dass auch der VW-Betriebsrat alles tun wird, damit der Trinity in Wolfsburg gebaut wird. „Uns muss es gelingen, die E-Mobilität in Wolfsburg umzusetzen und die Arbeitsplätze hier zu halten. Das ist für die ganze Region wichtig“, betont sie. „Ich hoffe, dass man das Stammwerk so umbauen kann, dass die Fahrzeuge im Stammwerk gebaut werden können.“

Die Sozialdemokratin, die auch dem Wolfsburger SPD-Unterbezirk vorsitzt, erklärte, die Nachricht, dass der neue VW-Chef Oliver Blume das Trinity-Werk doch nicht bauen wolle, habe sie sehr überrascht. Gerade, weil zurzeit eine intensive Bürgerbeteiligung zum Fabrikneubau in Wolfsburg laufe. „Ich erwarte jetzt natürlich auch eine offizielle Information“, so Glosemeyer. „Das hat schon gravierende Auswirkungen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de