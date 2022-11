Unternehmen informiert über sechs neue Windräder nahe Almke

In der Almker Gaststätte informierte die Firma Swisspower Renewables GmbH über das geplante Repowering im angrenzenden Volkmarsdorf.

Es passiert zwar nicht auf dem Gebiet des Ortsrats Almke/Neindorf, die Bewohner von Almke betrifft es aber dennoch. Daher gab es im Vorfeld der Ortsratssitzung am Mittwoch eine Informationsveranstaltung zu geplanten neuen Windrädern im benachbarten Volkmarsdorf.

In dem Almker Nachbarort im Landkreis Helmstedt will die Firma Swizzpower Renewables GmbH mit Sitz in Berlin ein Repowering vornehmen. Darüber informierten Projektleiterin Lena Vienna Weische sowie weitere Verantwortliche des Unternehmens anhand einer Präsentation im Saal der Almker Gaststätte „Bei Dino“.

Windräder nahe Almke werden weniger, aber höher

„In Volkmarsdorf werden die bestehenden Anlagen entfernt und sechs neue Windräder errichtet“, berichtete die Almker Ortsbürgermeisterin Silke Hitschfeld im Anschluss an die Veranstaltung. Der Rückbau der 15 alten Windräder soll Anfang 2023 beginnen, die Inbetriebnahme der neuen Anlagen werde für das erste Quartal 2024 angestrebt. Sie sollen mit einer Nabenhöhe von 161 Metern und einer Gesamthöhe von 240 Metern deutlich höher werden.

Die Windräder verfügen laut der Präsentation über eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, so dass eine Beleuchtung nur im Bedarfsfall – wenn sich Flugobjekte in der betroffenen Höhe nähern -– aktiviert wird. Da die neuen Windräder wesentlich höher und größer sind, drehen sie sich langsamer, wodurch nach Darstellung der Projektleiterin der Disco-Effekt vermieden werde. Auch sollen sie leiser sein, zusätzlich gebe es eine nächtliche Schallabschaltung.

Anwohner sollen durch Bauarbeiten im Windpark kaum betroffen sein

Die Zuwegung soll teils über die bereits bestehenden Schotterwege erfolgen, teils sollen transportable Bauplatten gelegt werden, um die Flächen zu schonen, erfuhr die Ortsbürgermeisterin. „Die Anlieferung erfolgt mittels Schwerlastverkehr über die A 2 an Neindorf entlang durch Almke. Da dies aber nachts geschieht und die Strecke keine engen Kurven besitzt, werden die Anwohner kaum tangiert sein.“

Die vielen Anfragen zu den Windrädern konnte Sina Vienna Weische nach Angaben der Ortsbürgermeisterin alle beantworten – und auch Animationen präsentieren, wie der Anblick von Almke und Nordsteimke aus sein wird.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

„Bürgerbeteiligung“ kommt nicht bei allen gut an

„Ein wenig Missmut kam bei manchem Zuhörer auf, als die ,Bürgerbeteiligung’ vorgestellt wurde“, rekapitulierte Silke Hitschfeld. „Als Crowdfunding können Bürger Summen ab einer Höhe von 500 Euro mit einem festen Zins von mehr als 3 Prozent für fünf Jahre investieren. Dies gilt für die Teilnehmer aus dem Umkreis der Windkraftanlage und soll die Bürger mit einbeziehen.“

Da die Laufzeit nur fünf Jahre betrage, der Zins bei den Banken momentan höher sei und man nicht am Gewinn oder Verlust beteiligt sei, hätten manche Zuhörer den Begriff „Bürgerbeteiligung“ irreführend gefunden.

Windenergie-Unternehmen zahlt an betroffene Kommunen

Wie die Ortsbürgermeisterin weiter mitteilte, könne das Unternehmen laut Erneuerbare-Energien-Gesetz 0,02 Cent pro eingespeister Kilowattstunde an die betroffenen Kommunen auszahlen. „Vom 5-Kilometer-Umkreis um die Anlage entfallen auf Wolfsburg 55 Prozent. Da Almke 1972 eingemeindet wurde, ist die Stadt Wolfsburg der Empfänger.“

Es werde sich vermutlich um eine Größenordnung von 100.000 Euro im Jahr handeln, erläuterte Silke Hitschfeld. Vertraglich könnte die Swizzpower Renewables GmbH vermerken, für wen das Geld bestimmt ist. Die Ortsbürgermeisterin: „Hier hoffen die Almker Bürger nun auf eine finanzielle Unterstützung bei Projekten durch den Bau der Anlage, aber dies ist noch Zukunftsmusik.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de