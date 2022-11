Ducati-Store Wolfsburg Händler des Jahres in Europa und Afrika

Überraschungserfolg eines Newcomers: Erst vor zwei Jahren – mitten in der Corona-Pandemie – öffnete der Ducati-Store an der Automeile in Wolfsburg und schon gewinnt das Team den Titel „Händler des Jahres 2022“. Die interne Auszeichnung wurde den Wolfsburger Dealern auf Sardinien im Rahmen des Welthändlertages vor rund 1000 internationalen Ducati-Händlern übergeben.

Niemand geringerer als Claudio Domenicali, CEO Ducati persönlich, überreichte Prokurist Christian Roth und Verkaufsleiter Fabian Netzeband den Pokal, einen Miniatur-3-D-Druck einer MotoE-Ducati, die 2023 im Rennsport eingesetzt werden soll. Kriterien für die Vergabe dieses Ducati-internen Preises sind neben Verkaufszahlen und Umsatzwachstum auch die Social-Media-Präsenz sowie die Bewertungen von Kunden.

Gute Verkaufszahlen auch durch Werksangehörigen-Rabatt für VW-Angestellte

Ein entscheidender Grund für die guten Verkaufszahlen sind sicher nicht zuletzt der Werksangehörigen-Rabatt für VW-Angestellte sowie der Standort: Da Ducati seit 2012 über Audi Konzernmarke ist, können Werksangehörige die Motorräder vergünstigt kaufen. Hinzu kommt das überdurchschnittliche Einkommensniveau in Wolfsburg, da Ducati als Premium-Marke eher im höheren Preissegment zu finden ist. Prokurist Christian Roth bestätigte unserer Zeitung: „Die Verkaufszahlen in Wolfsburg sind vier Mal so hoch wie im restlichen Bundesgebiet. Das liegt sicher auch an unserem Standort, besonders aber an unserem einzigartigen Store: Auf mehr als 200 Quadratmetern können wir hier alle Modelle zu Probefahrten anbieten, das unterscheidet uns von anderen Händlern.“ Neun Mitarbeiter kümmern sich im Wolfsburger Store um Werkstatt sowie Ein- und Verkauf von Motorrädern und Merchandising-Artikeln.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Einzigartig ist dabei auch die Kooperation zwischen Ducati und Audi in Wolfsburg, wie Christian Roth erläutert: „Wir sind der einzige Ducati-Store in einem Audi-Gebäude. Das Konzept wurde mit Hilfe von Fachleuten aus dem Headquarter in Bologna entwickelt und umgesetzt. So wirkt alles wie aus einem Guss, alle Vorgaben des Corporate-Identity-Designs konnten realisiert werden.“

Ducati feiert Erfolge im Rennsport und auf dem Motorradmarkt

Neben diesem besonderen Erfolg des Wolfsburger Stores feiert auch die Marke Ducati selbst einen Erfolg nach dem anderen, sowohl im Rennsport als auch auf dem mit Lieferengpässen belasteten Motorradmarkt: Neben dem Sieg in der Königsklasse MotoGP gewann Ducati auch jüngst die Superbike-Weltmeisterschaft.

Darüber hinaus konnten die aktuellen Verkaufszahlen im dritten Quartal 2022 den Absatzrückgang aus der ersten Jahreshälfte kompensieren, der aus Liefer- und Logistikproblemen resultierte. Und zu guter Letzt wurde auch noch vergangene Woche das Ducati-Modell Diavel V4 auf der EICMA in Mailand, neben der INTERMOT eine der zwei bedeutendsten Motorradmessen, zum „Schönsten Motorrad des Jahres“ gekürt. Dieser Titel ging bereits zum elften Mal an den Hersteller aus Bologna.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de