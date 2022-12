Heute Kunst- und Keramikmarkt in Wolfsburgs Jugendhaus Ost

Das Wurzelwerk veranstaltet am Samstag, 3. Dezember, im Wolfsburger Jugendhaus Ost einen Kunst- und Keramikmarkt. Neben handgemachter Keramik wird es auch weitere Kunst und lokal hergestellte Produkte geben.

Angefangen hat die Leidenschaft fürs Töpfern in einem Kurs bei der Volkshochschule, später haben Linda Krüger und Leonie Matt sich eigene Studios zu Hause im Keller eingerichtet. Zusammen mit weiteren (Hobby-)Künstlerinnen und Künstlern aus der Region laden die beiden Wolfsburgerinnen am zweiten Adventswochenende zu einem winterlichen Kunst- und Keramikmarkt ein. Veranstalter ist der Gemeinschaftsgarten Wurzelwerk.

Im Jugendhaus Ost im Walter-Flex-Weg 2 wird es am Samstag, 3. Dezember, von 10 bis 15 Uhr neben handgemachter Keramik auch weitere Kunst und lokal hergestellte Produkte geben, wie aus der Ankündigung hervorgeht. Zum Verkauf stehen handgeflochtenes Makramee, in Wolfsburg hergestellte Honigprodukte, Holzschmuck aus dem Harzer Raum, handgeschmiedeter Schmuck aus Braunschweig sowie Kunstdrucke eines Wolfsburger Künstlers.

Zusätzlich wird die Initiative „New Hippies Wolfsburg“ eine Tausch- und Schenkbörse vor Ort veranstalten, zu der gerne nicht mehr benötige Dinge mitgebracht werden können. Für das leibliche Wohl wird mit hausgemachten Leckereien und Kinderpunsch gesorgt sein. Der Eintritt ist kostenlos.

Wurzelwerk nutzt Jugendhaus Ost als Winterquartier

Bereits im September richtete das Wurzelwerk im Jugendhaus Ost einen Markt aus. Das Wurzelwerk ist ein Gemeinschaftsgarten und Veranstaltungsort in den Wolfsburger Höfen, welcher durch Freiwillige bewirtschaftet wird. Dort wird das Jahr über gegärtnert, gebastelt, Yoga praktiziert, Konzerten gelauscht und vieles mehr. Um auch in den kalten Wintermonaten Veranstaltungen anbieten zu können, kooperiert der Gemeinschaftsgarten nun mit dem frisch sanierten Jugendhaus Ost am Schillerteich.

„Wir sind glücklich, dass wir nun schon zum zweiten Mal unseren Kunstmarkt im Jugendhaus Ost machen können. Es sind tolle Räumlichkeiten mit einem ganz eigenem Charme. Besucherinnen und Besucher haben in diesem Zusammenhang nicht nur die Möglichkeit, selbst gemachtes Handwerk und Produkte aus Wolfsburg zu erwerben, sondern können auch das Jugendhaus Ost kennenlernen und hier in gemütlicher Atmosphäre ein paar schöne Stunden verbringen“, so Linda Krüger, Organisatorin der Veranstaltung.

