Wolfsburg: Unbekannte beschädigen Zigarettenautomaten mit Böller

Die Anwohner der Straße Westerbreite im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben sind am Donnerstag gegen 9 Uhr durch einen lauten Knall aus ihrer morgendlichen Ruhe gerissen worden. Ein Zeuge bemerkte nach Angaben der Polizei, dass Unbekannte einen Zigarettenautomaten beschädigt hatten. Augenscheinlich hatten sie hierfür einen Böller in den Automaten gesteckt und entzündet.

Durch die Detonation entstand am Automaten nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen können Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder unter (05361)46460 melden.

