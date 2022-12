Polizei sucht Hinweise zu Einbruch in Wolfsburger Spielothek

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in mehrere Wolfsburger Geschäfte eingebrochen. Teil dieser Serie war nach Angaben der Polizei auch ein Einbruch gegen 1.20 Uhr in eine Spielothek in der Borsigstraße. Hier zerstören die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der Eingangstür und gelangen so ins Innere der Spielhalle. Dort durchsuchen sie sämtliche Schränke und flüchten anschließend im Dunkel der Nacht.

Nach Auswertung erster Spuren gibt die Polizei nun bekannt, dass die beiden Täter jeweils auf E-Scootern unterwegs waren. Verkehrsteilnehmern, die während des Tatzeitraums an dem Gebäude der Spielothek vorbeigefahren sind, müsste zudem zumindest die akustische Alarmanlage aufgefallen sein. Die Polizei bittet diese Verkehrsteilnehmer, wie auch weitere Zeugen darum, sich bei den Ermittlern vom 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg melden. Erreichbar ist dieses unter (05361) 46460.

red

