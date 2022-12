Wolfsburg. Papes Gemüsegarten aus Watenbüttel bietet in Wolfsburgs Steimker Gärten regionale Produkte an. Wie es zu der Zusammenarbeit kam.

VWI-Geschäftsführer Meno Requardt (l.) und Heike Wagner vom VWI-Vertriebsteam (Zweite von links) begrüßten Olivia Peiß und Olaf Puls vor den neuen Räumlichkeiten von Papes Gemüsegarten in den Steimker Gärten in Wolfsburg.

Steimker Gärten Papes Gemüsegarten öffnet in Wolfsburgs Steimker Gärten

Regionale Produkte in den Steimker Gärten: Ab Samstag, 3. Dezember, öffnet Papes Gemüsegarten aus Watenbüttel seine Türen am Quartiersplatz. Damit werde die Infrastruktur im neuen Stadtteil gestärkt und das Angebot erweitert, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen-Immobilien.

Bereits seit April 2020 biete Papes Gemüsegarten mit einem mobilen Marktstand zweimal in der Woche seine Ware in den Steimker Gärten an und habe seitdem bereits einige Stammkunden gewonnen. Zum Start werde die neue Ladenfläche provisorisch eingerichtet, bevor Anfang nächsten Jahres die festen Einbauten erfolgen.

„Wir werden in den Steimker Gärten ein vielfältiges Sortiment an landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmittel für den täglichen Bedarf anbieten, die mehrheitlich von befreundeten Bauernhöfen aus der Region kommen“, sagte Olaf Puls, Inhaber von Papes Gemüsegarten.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Mit Papes Gemüsegarten kommen tolle, regionale Produkte in die Steimker Gärten, und für unsere Bewohner werden die Wege wieder ein gutes Stückchen kürzer“, sagte Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung.

Parallel zur Eröffnung findet ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Kinderkarussell und Weihnachtsmann statt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de