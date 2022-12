Film-Porträt: „Kleine große Kämpfer“ Montag im Delphin-Palast

Sport gilt als Schlüssel für Integration, Aufstieg und soziale Anerkennung – gerade auch für Kinder und Jugendliche, die sinnvolle Beschäftigung und Bewährungsmöglichkeiten wie die Luft zum Atmen brauchen. Jetzt ist ein Film produziert worden, in dem all dies hart am Ball zu sehen ist, besser gesagt: krachledernd an der Rugbypille.

Der Film „Kleine große Kämpfer“, läuft am Montag, 5. Dezember, ab 18 Uhr im Wolfsburger Delphin-Palast. Im Mittelpunkt stehen unter anderen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die in Wolfsburg leben.

Erzählt wird die Geschichte von Hans-Herbert „Spitze“ Wiegandt, einem echten Braunschweiger Original. Es ist die Story eines Mannes und ruppigen Sport-Enthusiasten, der seine Fähigkeiten und seine Leidenschaft im Rugby-Sport auf seine Rugby-Kids überträgt – die Rugby-AG für Mädchen und Jungen des Gymnasiums Martino-Katharineum in Braunschweig. „Ich möchte den Rugby-Sport auch in Wolfsburg populärer machen und Kooperationen mit Schulen eingehen“, erzählt Wiegandt.

„,Kleine große Kämpfer’ ist nicht nur ein Film über den Rugby-Sport und Plädoyer für die Idee und Ästhetik des Mannschaftssports, es ist auch ein Film über die Liebe zum Leben, wenn der Trainer versucht, seine Leidenschaft weiterzugeben“, sagt Produzent und Autor Detlef Bothe.

Erste Rugby-AG in Lebenstedt

