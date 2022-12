In Fallersleben hat am Freitag eine Kleingartenlaube gebrannt.

Feuerwehr Wolfsburg Gartenlaube in Vollbrand: Wehren rücken nach Fallersleben aus

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ist die Feuerwehr zu einem Feuer im Kleingartenverein Fallersleben-Ost ausgerückt. Aus bislang unbekannten Gründen stand am Freitag eine Kleingartenlaube in Vollbrand, heißt es von den Einsatzkräften. Alarm war gegen 16 Uhr. Aufgrund des Alarmstichwortes „Feuer 2“ rückte neben der Ortsfeuerwehr Fallersleben auch der Löschzug der Berufsfeuerwehr aus. Hinzu kam das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Ehmen, da die Wasserversorgung im Kleingartenverein aufgrund der Jahreszeit nur eingeschränkt zur Verfügung stand.

Lichterloh brannte es auf dem Gelände des Kleingartenvereins Fallersleben-Ost Foto: Feuerwehr Fallersleben

Bei Eintreffen der beiden Löschzüge stand die Laube bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte, auf benachbarte Lauben überzugreifen. Einsatzleiter Marco Nicolai von der Berufsfeuerwehr ließ daraufhin zwei Abschnitte bilden. Die Einsatzkräfte im Abschnitt 1 unter der Leitung des Fallersleber Ortsbrandmeisters Jens Heyder hatte den Auftrag der Brandbekämpfung, während sich die Kräfte im Abschnitt 2 unter Leitung von Niko Walther von der Berufsfeuerwehr um den Aufbau einer Riegelstellung und den Schutz der Nachbargebäude kümmerten.

Die beiden Tanklöschfahrzeuge aus Fallersleben und Ehmen stellten über einen Pendelverkehr zu einem nahegelegenen Hydranten die Wasserversorgung während des gesamten Einsatzes sicher.

Schon aus der Entfernung war der Feuerschein erkennbar. Foto: Feuerwehr Fallersleben

30 Minuten brauchten die Einsatzkräfte, bis das Feuer unter Kontrolle war

Insgesamt waren vier Trupps mit vier C-Rohren im Einsatz, drei davon unter Atemschutz. Während der Löscharbeiten entdeckten die Fallersleber Einsatzkräfte eine brennende Gasflasche. Sie konnte geborgen werden und wurde zum Kühlen in eine vorhandene Regentonne gelegt. Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch bis in die Abendstunden. Was zum Ausbruch des Feuers geführt hat, ist unklar.

Diese brennende Gasflasche wurde entsorgt. Foto: Feuerwehr Fallersleben

