Unbekannte brechen über Balkon in Wolfsburger Wohnung ein

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag, 13.20 Uhr, und Samstagmorgen, 0.34 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kurt-Schumacher-Ring im Wolfsburger Stadtteil Detmarode eingebrochen. Die Täter klettern nach Angaben der Polizei auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und öffneten die Balkontür gewaltsam. Anschließend durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke, denn sie ließen von alledem ab und flüchteten über den Balkon in unbekannte Richtung. Ob und was die Einbrecher erbeutet haben, ermittelt die Polizei derzeit. Die Beamten bitten Zeugen darum, Hinweise bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 zu melden.

