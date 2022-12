Neue Vorstände für Wolfsburger Stadtschüler- und Stadtelternrat

Wolfsburg. Die Schüler- und Elternvertreter können die kommunale Bildungspolitik in Wolfsburg aktiv mitgestalten und ihre Interessen vertreten.

Stadtschülerrat: Tanaka Zveushe (von links), Jill Hoffmann, Simon Weßling, Levke Kammerer, Can Eren Yildirim und Hams Alek.

Mit dem Schuljahres 2022/23 begann jeweils eine neue zweijährige Wahlperiode des Stadteltern- und des Stadtschülerrates. Zur Wahl der neuen Vorstände kamen jeweils die Schülervertreter und die Elternvertreter zusammen. Zudem wurden die Schüler- und Elternvertreter des Ausschusses für Schule und Bildung gewählt, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Vorsitz der Schülervertreter übernimmt Tanaka Zveushe

„Der Stadtschülerrat und der Stadtelternrat können durch ihre Mitwirkung die kommunale Bildungspolitik in Wolfsburg aktiv mitgestalten und ihre Interessen vertreten“, sagt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung, Integration und Informationstechnologie. „Besondere Anerkennung verdient, dass sich alle Vertreter und Vertreterinnen dabei ehrenamtlich engagieren. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“ Die Schülervertreter der weiterführenden Schulen wählten aus ihrer Mitte heraus einen neuen Vorstand. Den Vorsitz für die nächsten zwei Jahre übernimmt Tanaka Zveushe, Stellvertreterin wird Jill Hoffmann. Dem Vorstand gehören zudem die vier Beisitzer Simon Weßling, Levke Kammerer, Can Eren Yildirim und Hams Alek an.

Kommunale Bildungspolitik als stimmberechtigte Vertreter gestalten

Aus dem Kreis der Schülervertreter wurden zudem jeweils ein ordentliches und ein stellvertretendes Mitglied der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen für den Ausschuss für Schule und Bildung gewählt. In dem Gremium haben Schüler die Möglichkeit, die kommunale Bildungspolitik als stimmberechtigte Vertreter zu gestalten. Die berufsbildenden Schulen werden zukünftig von Can Eren Yildirim und seinem Vertreter Mazen Youssef vertreten. Für die allgemeinbildenden Schulen bleibt Eric Wiechel weiterhin im Amt. Als Stellvertreter wurde Ole Tjark Schulze gewählt.

Vorsitz der Elternvertreter übernimmt Bettina Daft

Stadtelternrat: Sarah Berdien (von links), Anke Moser (beide Geschäftsbereich Schule), Katharina Wismann, Jessica Wirth, Bettina Daft, Danny Klimsch und Iris Bothe. Foto: Stadt Wolfsburg

Auch die Elternvertreter der Grundschulen und allgemeinbildenden Schulen wählten einen neuen Vorstand des Stadtelternrats sowie zwei stimmberechtigte Mitglieder für den Ausschuss Schule und Bildung. Bettina Daft ist von den stimmberechtigten Mitgliedern zur neuen Vorsitzenden gewählt worden, vertreten wird sie zukünftig von Danny Klimsch.

Die Beisitzerinnen Katharina Wismann und Jessica Wirth vervollständigen den neuen Vorstand. Iris Bothe als zuständige Dezernentin bedankte sich in der Sitzung bei Alexander Paul, der das Amt des Vorsitzenden des Stadtelternrates in den letzten vier Jahren ausgeführt hat.

Die Aufgabe als Elternvertreter im Ausschuss für Schule und Bildung übernimmt Alexander Paul weiterhin. Als zweites stimmberechtigtes Mitglied wurde Diana Bruder gewählt.

