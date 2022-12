Wolfsburg: Unbekannte stehlen Sporttasche und Geldbörse aus Auto

Wolfsburg. Ziel ist am Montag ein VW Golf im Parkhaus an der Heinrich-Heine-Straße gewesen. Die Wolfsburger Polizei sucht zudem Zeugen zu einem Einbruch.

In einem Wolfsburger Parkhaus ist in ein Auto eingebrochen worden. Aus dem Wagen wurde eine Sporttasche samt Geld gestohlen. (Symbolbild)

Im Parkhaus an der Heinrich-Heine-Straße in der Wolfsburger Innenstadt haben Unbekannte am Montag ein Auto aufgebrochen und einen Schaden von mindestens 1.300 Euro angerichtet. So berichtet es die Polizei. Demnach hatte ein 28-Jähriger seinen Wagen – einen VW Golf – um 16 Uhr im ersten Parkdeck abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. „Im Fahrzeug hatte er seine Sporttasche, sein Portemonnaie nebst Personaldokumenten zurückgelassen.“

Als der Mann gegen 21.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe zerstört und die Sporttasche mitsamt Inhalt gestohlen wurde.

„Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, auch bei kurzfristiger Abwesenheit vom Fahrzeug, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen“, erklärt ein Sprecher. „Sie werden so leichte Beute von Langfingern.“ Hinweise zu der beschriebenen Tat nimmt die Polizeiwache Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 an.

Einbruch in Wolfsburger Sanitätshaus – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am späten Montagabend in ein Wolfsburger Sanitätsgeschäft in der Porschestraße eingebrochen. Kurz vor 23 Uhr hatten aufmerksame Zeugen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Demnach gelangten die Täter zwischen 22 und 22.55 Uhr in das Geschäft im Südkopf-Center. Sie „zerstörten mit brachialer Gewalt die gläserne Eingangstür“, berichtet die Polizei. Anschließend öffneten sie eine Schublade im Kassenbereich. „Ob und was sie insgesamt erbeutet haben, wird derzeit ebenso ermittelt wie der angerichtete Gesamtschaden.“

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Wolfsburger Polizei hat den Einbruch aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Besucher eines in der Nähe ansässigen Fitnessstudios verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 entgegen.

