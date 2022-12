Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen in Sportstudio in Wolfsburger Allerpark ein

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Fitnesscenter im Allerpark eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 0.15 und 5.40 Uhr. Die Einbrecher stahlen nach ersten Erkenntnissen zwei kleine Tresore mit unbekanntem Inhalt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter über die rückwärtige Gebäudefront in den Bereich der Indoor-Fußballhalle eingedrungen sind. Hierzu zerstörten sie die aus Plexiglas bestehenden Wände und konnten so ins Innere des Gebäudes eindringen.

Zielgerichtet bewegten sich die Täter im Gebäude umher und entwendeten aus einem Raum im Empfangsbereich zwei Tresore. Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens auf dem Weg, auf dem sie auch gekommen waren. Die Polizei hofft auf Hinweise unter (05361) 46460.

