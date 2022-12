Wolfsburg: Auto fährt 15-jährigen Radfahrer auf Schulweg an

Wolfsburg. In Mörse ist am Dienstag ein 15-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr den Jugendlichen an, anschließend aber weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15 Jahre alter Schüler ist am Dienstagmorgen im Wolfsburger Ortsteil Mörse auf dem Weg zur Schule von einem unbekannten Autofahrer angefahren und verletzt worden. Anstatt sich jedoch um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt unvermindert fort. Das berichtet Wolfsburgs Polizei.

Der Schüler fuhr mit seinem Rad gegen 7.50 Uhr über die Straße Wulfhagen in Richtung Große Kley und wollte im Kreisel die Salzwedeler Straße queren, als er von einem silbernen VW Up angefahren wurde, der aus Richtung Westhagen kommend den Kreisverkehr durchfuhr. „Der Junge stürzte vom Fahrrad und zog sich Verletzungen zu“, berichtet ein Polizeisprecher. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Fallersleben fort.

Die Polizei hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Hinweise zu dem Verursacher in dem silbergrauen VW Up. Hinweise gehen an die Polizeistation in Fallersleben – erreichbar unter der Rufnummer (05361) 46460.

red

