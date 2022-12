18-Jährige wird in Wolfsburger Linienbus belästigt

Wolfsburg. Eine 18-Jährige wurde am Mittwochvormittag der Fahrt von Wolfsburg nach Vorsfelde in einem Linienbus belästigt. Die Polizei ermittelt.

In einem Wolfsburger Linienbus wurde eine 18-Jährige am Mittwochvormittag belästigt.

Auf der Fahrt von Wolfsburg nach Vorsfelde ist eine Frau am Mittwoch gegen 9.40 Uhr in einem Linienbus von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Als der hinter der 18-Jährigen sitzende Mann die junge Frau anfasste, forderte sie den Unbekannten lautstark auf, dies zu unterlassen, teilt die Polizei mit. Demnach stand der Täter infolge dessen umgehend auf und verließ den Bus an der Haltestelle Allerwiesen. Dann entfernt er sich in unbekannte Richtung.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Bereits Ende Oktober hatte die 18-Jährige einen ähnlichen Vorfall mit dem unbekannten Täter erlebt. Bei dem Täter soll es sich nach ihren Angaben um einen etwa 18 bis 22 Jahre alten Mann mit hellbraunen kurzen Haaren und einem leichten Bart handeln, informiert die Polizei. Die Ermittler bitten die Fahrgäste, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich telefonisch unter (05361) 46460 bei der Polizei in Wolfsburg melden.

