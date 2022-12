Bürgerfernsehsender TV38 in Wolfsburg: Teilhabe an freier Meinungsbildung

Nach einjähriger Planungs- und Umsetzungsphase hätten Bürger und Bürgerinnen aus der Region 38 jetzt noch mehr Möglichkeiten, selbst Bewegtbild zu produzieren und hierfür Medienkompetenz am neuen Redaktionstisch zu erwerben. Das teilt der Bürgerfernsehsender TV38 mit. Das hauptamtliche Team von TV38 begleite die Ehrenamtlichen auch dabei, Smartphone-Filme im neu geschaffenen kleinen Studio zu produzieren und über TV38 auszustrahlen.

„Wertschätzung für diesen Bürgersender“

„Ich kenne TV38 noch als OK-TV. Der Sender ist stetig gewachsen, und die Einweihung des Newsrooms bedeutet gleichzeitig eine Wertschätzung für diesen Bürgersender. Viele Menschen arbeiten hier sehr engagiert im Ehrenamt und auch hauptamtlich, denn Arbeit ist mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese integrative Kraft von Arbeit wird hier bei TV38 greifbar“, sagte Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister und Mitglied des Bundestages, in der TV38-Sendezentrale Wolfsburg vor Gästen aus Politik und Gesellschaft.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann erklärte, warum die Stadt Wolfsburg den Sender seit mehr als 25 Jahren unterstützt, ihm Räumlichkeiten im Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen zur Verfügung stellt und daran auch weiterhin festhält. „Eine vielfältige Medienlandschaft ist für unser Land und unsere Demokratie ganz wichtig, und den Bürgermedien wie TV38 kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Es geht um Beteiligung und Teilhabe an freier Meinungsbildung“, sagte das Stadtoberhaupt. Er freue sich, dass TV38 hierfür ein neues Kapitel aufschlage. „Man kann durchaus beeindruckt sein, was Sie hier in den Räumlichkeiten, aber auch natürlich am Programm verändert und auf den Weg gebracht haben.“

Vielfältiges Regionalprogramm

Fred Bärbock, Vorsitzender des TV38-Trägervereins und selbst seit 25 Jahren ehrenamtlich beim Bürgersender aktiv, machte deutlich, dass TV38 seine Neuausrichtung konsequent fortsetze. „Der Newsroom mit seinen acht Arbeitsplätzen bringt neuen Schub für vielfältiges Regionalprogramm und die Verbreitung über Social Media. Medienkompetenz können wir jetzt noch zeitgemäßer vermitteln.“ Wie Bürgermedien überhaupt sei Bürgerfernsehen zutiefst demokratisch, so Bärbock. „Jede und jeder kann sich mit Ideen einbringen, Filme produzieren und ausstrahlen, Studiokulissen bauen, in der IT unterstützen oder Social-Media-Kanäle von TV38 bespielen.“ Das Alter spiele keine Rolle, wichtig seien Begeisterung für Bewegtbild und ehrenamtliches Engagement.

In einem Film, der die Arbeit im Newsroom vorstellt, spricht TV38-Geschäftsführer Jürgen Stricker „vom neuen redaktionellen Herzstück“ des Senders. Hier würden sich Filmarbeit und Social Media verbinden. Haupt- und Ehrenamtliche arbeiteten gemeinsam daran, das Bürgerfernsehen neu zu erfinden. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, mitzumachen und mit unserem hauptamtlichen Team TV- und Social-Media-Beiträge zu produzieren.“ Wer sich einen Eindruck von der Arbeit im Newsroom machen möchte, ist eingeladen, die Sendezentrale von TV38 zu besuchen und hierbei auch den Film über den Newsroom anzuschauen.

TV38-Redaktionleiterin Selina Bauer freut sich sehr über die Eröffnung des Newsrooms. „Mit diesem Startschuss machen wir uns auf den Weg in die nächsten Jahre, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern, auf deren kreative Ideen und Beiträge wir uns sehr freuen. Beste Gelegenheit hierfür bieten auch die regelmäßigen Treffen unserer Bürgerredaktionen in Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel.“

Kontakt zu TV38

Wer mehr über TV38 erfahren möchte, kann sich telefonisch unter (05361) 775775 oder per E-Mail

an info@tv38.de melden.

TV38 ist Niedersachsens erster Bürgersender, der zunächst als OKTV Mitte 1996 seinen Sendebetrieb aufnahm. Neben der Zentrale in Wolfsburg betreibt TV38 ein Fernsehstudio in Salzgitter. Sein Programm strahlt TV38 per Kabel in Südostniedersachsen, als Livestream unter www.tv38.de sowie über seinen Youtube-Kanal aus.

