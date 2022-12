Passanten stoppten zwei Wolfsburger bei Einbruch in Schuhgeschäft

Zwei Wolfsburger warfen in der Nacht zu Freitag ein Fenster zu einem Schuhgeschäft in Braunschweig ein. (Symbolbild)

In der Nacht zu Freitag haben zwei Wolfsburger die Scheibe eines Schuhgeschäftes in der Eichendorffstraße in Wolfsburg eingeworfen, um dort einzubrechen. Aufmerksame Passanten verhinderten den Einbruch jedoch, teilt die Polizei mit. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmenvorläufig fest.

Gegen 1.20 Uhr hörten zwei Zeugen unabhängig voneinander im Bereich eines Schuhgeschäftes in der Eichendorffstraße einen lauten Knall und das Splittern von Glas. Anschließend sahen die Zeugen zwei Personen in Richtung Goethestraße weglaufen und verständigten beide die Polizei, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und der guten Personenbeschreibung durch die Zeugen, konnte die Polizei demnach kurze Zeit später die beiden Tatverdächtigen in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Wolfsburger, die bereits wegen gleicher Taten in der Vergangenheit in Erscheinung getreten sind, wieder entlassen. Einen Antrag auf Untersuchungshaft stellte die zuständige Staatsanwaltschaft nicht.

red

