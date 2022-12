Nordsteimke. Viele Restaurants in Wolfsburg bieten Weihnachtsessen zum Mitnehmen an. Eine Übersicht und Tipps, was es zu beachten gilt, finden Sie hier.

Jörn Finkenbrink, Küchenchef der Wildfrisch Gutsküche in Nordsteimke, präsentiert eine der Kochboxen. Auch in anderen Wolfsburger Restaurants kann man leckeres Weihnachtsessen bestellen.

Essen und Trinken Hier gibt’s in Wolfsburg die Weihnachtsgans to go

Entstanden ist die Idee im Lockdown, aber auch in diesem Jahr bieten viele Restaurants Weihnachtsessen zum Mitnehmen an. Vor allem Gans, Ente und andere weihnachtliche Gerichte werden an den Festtagen „to go“ angeboten. Die Wolfsburger Nachrichten haben für ihre Leser eine Übersicht – die aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat – zusammengestellt.

Bestellung muss bis zum 22. Dezember eingegangen sein

In der gesamten Adventszeit kann man im Parkhotel auf dem Steimker Berg Gänse täglich bestellen. „Wir benötigen zwei Tage Vorlaufzeit für die Abholung nach Hause“, erklärt Geschäftsführer Roland Lohss. Für die Feiertage gibt es eine spezielle Weihnachtsregelung: Die Bestellung muss bis zum 22. Dezember eingegangen sein, die Abholung kann dann jeweils zwischen 9 und 12 Uhr am 24., 25. oder

26. Dezember erfolgen. Lohss rät: „Wir empfehlen, rechtzeitig zu bestellen.“ Die Abholer mögen sich dann bitte am Empfang des Hotels melden. „Gans für vier zu Hause“ kostet 158 Euro und beinhaltet eine ganze Gans zum Selbsterhitzen für zu Hause, dazu glasierte Maronen, Orangenjus, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße, Speckrosenkohl und Bratäpfel. Telefon: (05361) 5050.

Kochboxen der Wildfrisch Gutsküche in Nordsteimke

Wie schon in den Vorjahren bietet die Wildfrisch Gutsküche in der Nordsteimker Schulenburgstraße 16 eine Kochbox an. Die diesjährige Weihnachts-Box beinhaltet Maronencremesuppe mit Vanille-Birne und kandiertem Bacon, Zweierlei von der Ente, nämlich saftig geschmorte Keule und rosa gebratene Brust, dazu Serviettenknödel, Apfelrotkraut und Moosbeeren-Jus und zum Dessert „Apple Crumble” – das ist ein warmer Apfelauflauf mit Vanille-Creme und Mandelstreuseln. Zum Preis von insgesamt 110 Euro für zwei Personen gibt’s sogar noch eine Flasche Rotwein dazu.

Kochrezept liegt in der Box

„Alle Komponenten sind vorbereitet und verpackt. Es liegt eine Anleitung dabei, die einem Schritt für Schritt erklärt, wann genau der Ofen vorgeheizt werden muss und wie die Gerichte zusammengestellt werden. Das ist kein Hexenwerk“, erklärt Küchenchef Jörn Finkenbrink. Die geschätzte Zubereitungszeit für alle Gerichte zusammen beträgt etwa 45 Minuten. Die Vorbestellung muss 48 Stunden vor Abholung erfolgt sein. Die Abholung ist möglich am 23. Dezember zwischen 14 und 17 Uhr sowie am

25. und am 26. Dezember von 11.30 bis 15.30 Uhr. Telefon (05363) 81333 10, E-Mail: info@wildfrisch.de.

Das Boutique Hotel Goldene Henne bietet am 25. und am 26. Dezember Gerichte zum Mitnehmen an, die entweder um 11 Uhr oder zwischen 17 und 19 Uhr abgeholt werden können. Eine Vorbestellung bis zum 15. Dezember ist erforderlich.

Rinderroulade, gebratene Schweinemedaillons oder Wildbraten

Eine ganze Dithmarscher Gans, die etwa 5,5 Kilogramm Frischgewicht auf die Waage gebracht hat, mit Honig-Orangen-Jus kostet 180 Euro. Zur Auswahl stehen aber auch Rinderroulade, gebratene Schweinemedaillons (26 Euro) oder Wildbraten (28 Euro). Es gibt eine Geflügelkraftbrühe und Dunkle Mousse au Chocolat. „Da möglichst auf Verpackungsmüll verzichtet werden soll, können gerne kleine Töpfe und Schüsseln für die Beilagen und Soßen mitgebracht werden, in die wir dann die Speisen füllen“, erklärt Inhaberin Myrjam Saliovski. Telefon (05361) 26260.

Gans „to go“ bietet auch das Hotel Ritz-Carlton an und zwar laut Homepage täglich „von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang“ bis zum 26. Dezember. Dort heißt es: „Wir nehmen Ihnen das Kochen in der Vorweihnachtszeit ab. Die Gans ist zart vorgegart und muss nur noch bis zum gewünschten Bräunungsgrad gebacken werden. Dazu gibt es köstliche Beilagen.“ 279 Euro kostet das Paket. Die Vorbestellzeit beträgt mindestens drei Tage. Weitere Infos unter: https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/germany/wolfsburg/hotel-overview/calendar . Wer mag, kann sich über einen Partyservice das Weihnachtsessen ins heimische Wohnzimmer holen. Die Vorsfelder Fleischerei Kusch in der Klingemannstraße 4 bietet diverse Gerichte – von der Tomaten- und der Selleriecremesuppe über Schweinerücken mit Kräuterrahmsoße, Rinder- und Rehbraten bis hin zu Entenbrust und Gänsekeule – an. Allerdings beträgt die Mindestbestellmenge fünf Portionen. Die Abholung kann dann am Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember je zwischen 10 und 12 Uhr erfolgen. Telefon (05363) 73172.

Rechtzeitig reservieren

Auch die Firma Roth Catering bietet zu Weihnachten Essen zum Abholen an (kein Lieferservice). Infos unter https://www.roth-catering.de/downloads/FLY_Weihnachtsangebote_2022.pdf.

Gänse zum Abholen ab sofort bis einschließlich 26. Dezember in verschiedenen Varianten bietet das Restaurant Occhipinti in der Ehmer Straße 17 an: Es gibt Gänsekeule für 19,50 Euro, Confit von der Gänsebrust für 26,50 sowie eine halbe Bauernente für 28,50 Euro. Eine ganze Gans kostet 160 Euro. Dazu werden verschiedene Beilagen, die im Preis enthalten sind, wie Burgunderkraut, Kartoffelklöße oder -gratin sowie Rahm-Wirsing gereicht. „Wir empfehlen, rechtzeitig zu reservieren. Je eher sich die Gäste melden, umso besser. Denn wenn die Gänse weg sind, sind sie weg“, sagt Inhaber Giacomo Occhipinti. Reservierungen nimmt das Restaurant unter Telefon (05362) 507042 Mittwoch bis Sonntag zwischen 12 und 14 sowie zwischen 18 und 22 Uhr entgegen.

Hatten in den Vorjahren der Vorsfelder Hof, das Hoffmannhaus in Fallersleben, das Restaurant Schlossremise, der Nordsteimker Lindenhof und das Hotel Restaurant Blume in Kästorf Angebote zum Mitnehmen offeriert, melden diese fünf für dieses Jahr: „Alle Kapazitäten ausgebucht. Es gibt keine To-go-Angebote, sondern nur das Essen vor Ort, und da sind wir schon an der Grenze des Machbaren.“

