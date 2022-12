Klinikum Wolfsburg Geplante stationäre Aufnahmen in Wolfsburg werden verschoben

Das Klinikum Wolfsburg muss ab Montag, 12. Dezember, vorerst die Zahl der geplanten stationären Aufnahmen reduzieren. Etwa die Hälfte der einbestellten Patienten und Patientinnen in der kommenden Woche würden einen Ersatztermin erhalten, teilt das Klinikum Wolfsburg mit.

Hohe Auslastung

Grund für diese kurzfristige Entscheidung sei die aktuell sehr hohe Auslastung des Klinikums. Bereits seit einigen Tagen versorge das Klinikum sehr viele Patienten mit Infektionskrankheiten wie Covid-19 und Influenza und zudem sehr viele Notfälle.

Personelle Engpässe

Insbesondere die Grippewelle habe außerdem die personellen Ressourcen im ärztlichen und pflegerischen Bereich des Klinikums schrumpfen lassen. Viele Mitarbeitende fielen derzeit krankheitsbedingt aus. Durch die reduzierte Zahl an Aufnahmen von geplanten Patienten und Patientinnen könne das Klinikum mehr Kapazitäten für Notfälle freihalten und die Notfallversorgung in Wolfsburg sowie der direkten Umgebung sichern. Das Klinikum prüfe, welche geplanten Aufnahmen in der kommenden Woche aus medizinisch vertretbaren Gründen verschoben werden könnten. Die betroffenen Patienten würden zeitnah informiert.

