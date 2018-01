Der Mühlenmarkt wird wieder die Besuchermassen anlocken

Zum Beginn des neuen Jahres stehen im Brackstedter Terminkalender die Hauptversammlungen der Vereine obenan. So zieht die Tennissparte des Sportvereins am 12. Januar um 18 Uhr als Erste Bilanz im „Finale“. Dort folgen am 19. Januar, 19 Uhr, die Fußballer des SVB und am 26. Januar, 19 Uhr, ist der...