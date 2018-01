Horst und Gertrude Raddatz für besondere Verdienste ausgezeichnet

Neuwahlen, Verlesung der Berichte aus den Gremien sowie Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahresversammlung des KGV Mörse.

Vorsitzender Horst Raddatz blickte in seinem Geschäftsbericht auf das vergangene Jahr zurück. Besonders hob er die Feierlichkeiten rund um den 70. Geburtstag des Vereins, die Baumfällung auf dem Spielplatz und die neu gestaltete Homepage des Vereins (www.kgv-moerse.de) hervor.

Geehrt wurden Klaus Hettwer, Dietmar Pannier und Angelo Fabiano für ihre langährige Mitgliedschaft. Für besondere Verdienste wurden Horst und Gertrude Raddatz mit der großen goldenen Nadel und der goldenen Nadel ausgezeichnet. Auch die Teilnehmer und Sieger der Gartenolympiade wurden geehrt. Der 1. Platz und der Bezirkssieg ging an Rebecca Minx und Lars Bindernagel. Den 2. Platz belegte Uli Ihlenburg, der 3. Platz ging an Anatoli und Valentina Diehl und der 4. Platz an Peter Pietrykiewicz.

Bei den Neuwahlen ergaben sich folgende Änderungen im Vorstand: 1. Schriftführer ist Folker Hermanski, 2. Schriftführerin Rebecca Minx.

Die Mitglieder bestätigten Vorsitzenden Horst Raddatz im Amt. Zweite Kassiererin ist Gertrude Raddatz. Kassenprüfer sind Heike Pahl, Renate Calimera und Angelo Fabiano. Der Vorstand dankte dem bisherigen 1. Schriftführer Dirk Adomeit für seine jahrzehntelange Arbeit .