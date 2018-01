Elias Pomian sichert sich Jugend-Ehrenpreis

Die Kyffhäuserkameradschaft Nordsteimke ehrte während ihrer Jahresversammlung zahlreiche Mitglieder.

Seit 40 Jahren gehören Marga Zauske, Helga Sack, Anne Jaschek (Gründungsmitglieder der Frauengruppe), Bärbel Bobowski und Hans Grasenik der Kyffhäuserkameradschaft an. Edeltraut Haulsen ist seit 25 Jahren bei den Kyffhäusern mit dabei.

Den Ehrenpreis der Jugend sicherte sich Elias Pomian mit 386 Ring vor Tobia Menzano, ebenfalls 386 Ring.

Bei den Erwachsenen schaffte Marcel Werner die 400 Ring und erhielt den Ehrenpreis.

In den Berichten ließ der Vorstand das vergangene Jahr Revue passieren und erinnerte an die besonderen Veranstaltungen. So feierte die Jugendgruppe ihr zehnjähriges Bestehen, Marcel Werner wurde Bundeskönig und die Kameradschaft nahm, als einzige im Landesverband, am Tag der Niedersachsen teil.