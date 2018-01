Stimmgewaltige Männer können’s auch ganz sanft

Aufmerksam lauschende und im zweiten Teil des Konzertes auch begeistert mitgehende Zuhörer hatten am Mittwoch die Sänger des Maxim Kowalew Don Kosaken-Chores in der St.-Ludgeri-Kirche, die gut besetzt war. Das Programm der sieben stimmgewaltigen Männer teilte sich in einen Einblick in die...