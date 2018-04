Einbruch in Apotheke in Heiligendorf scheitert

Heiligendorf Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen nach einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in Heiligendorf. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Täter in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür des Hauses am Steinweg gewaltsam aufzubrechen. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Einbrecher sich bei der Tatausführung durch Anwohner oder Passanten gestört fühlten und danach ihr Vorhaben abbrachen“, sagte ein Ermittler. Daher hoffen die Beamten auf Zeugenhinweise. Beobachtungen nimmt die Polizei in Fallersleben unter Tel: (0 53 62) 96 70 00 entgegen.