Sülfelder Schleuse soll im Oktober repariert sein

An der Schleuse Sülfeld haben am Dienstag die Instandsetzungsarbeiten begonnen. „Wir bereiten die Kammerwände so vor, dass Arbeiten ausgeführt werden können, damit künftig ein neuer Verschluss passt“, berichtet Carmen Müller, die seit April 2017 den Außenbezirk Vorsfelde des Wasserstraßen- und...