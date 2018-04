Diebe bocken VW Arteon auf und stehlen Räder

Sandkamp In Sandkamp wurden in der Nacht zu Mittwoch von einem VW Arteon alle vier Räder von unbekannten Tätern gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Reifen haben einen Wert von 2600 Euro. Das gab der 23-jährige Besitzer des Fahrzeugs gegenüber den Beamten an. Der Wolfsburger hatte seinen Wagen am späten Mittwochabend auf einem Parkplatz am Hallenbad an der Stellfelder Straße abgestellt und am frühen Mittwochmorgen sein Fahrzeug auf Steinen aufgebockt vorgefunden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder