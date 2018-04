Straßensperrung Im Sommerfeld

Wendschott In Wendschott wird die Straße „Im Sommerfeld“ ab Montag, 23. April, bis voraussichtlich zum 27. Juli in Abschnitten gesperrt. Dies teilte die städtische Kommunikation am gestrigen Freitag mit. Es gehe jeweils um Straßenabschnitte von etwa 30 Metern. Grund seien Arbeiten am Leitungssystem....