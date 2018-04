Kinder helfen beim Pflanzen – Eichen spenden künftig Schatten

Zwei Säuleneichen werten ab sofort die Pflanzbeete am Parkplatz des Netto-Marktes am Feldscheunenweg auf. Bei der nachträglichen Pflanzaktion zum Tag des Baumes packten Mörser Grundschüler kräftig mit an. Bei der Aktion hatte Wilhelm Lieven vom Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“ den Hut auf. ...