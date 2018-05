In der Nacht zu Dienstag mussten die Feuerwehr-Einsatzkräfte zum Brand eines Einfamilienhauses in Sülfeld ausrücken. Foto (Symbol): Archiv

Sülfeld Die Bewohner können sich selbst retten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste vermutlich Grillkohle das Feuer in der Nacht zum 1. Mai aus.

Schwerer Brand in Doppelhaushälfte – 100 000 Euro Sachschaden

Gegen 2.45 Uhr am Dienstagmorgen hatte ein Nachbar die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei erst am Mittwochmittag bekanntgab. Die beiden Bewohner, ein Mann (32) und eine Frau (34), waren laut Polizeisprecher Sven-Marco Claus durch die Rauchentwicklung wach geworden und hatten sich selbst rechtzeitig in Freie gerettet. Sie sein vorsorglich ins Klinikum gebracht worden, inzwischen aber wieder entlassen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war vermutlich noch nicht ganz erloschene Grillkohle die Ursache für das Feuer in dem Wohnhaus in der Straße Vor dem Busch im Baugebiet „Nördlich Wettmershagener Straße“. Die Beamten gehen daher laut Claus zum jetzigen Zeitpunkt von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Untersuchungen dauern an. Wann sich die Brandermittler vor Ort umsehen werden, vermochte der Sprecher zunächst nicht zu sagen.

Durch die Flammen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100 000 Euro. Das Haus ist nach Angaben des Polizeisprechers so stark beschädigt worden, dass es unbewohnbar ist. Der Brandort ist beschlagnahmt.