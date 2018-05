Nordic-Walking-Gruppe startet heute

Wendschott Beim WSV Wendschott ist in den Sommermonaten wieder eine Nordic-Walking-Gruppe aktiv. Die Gruppe trifft sich immer donnerstags am WSV-Gelände. Beginn ist der heutige Donnerstag, 3. Mai. Ein neuer Zumba-Termin ist ab dem 15. Mai immer dienstags von 19 bis 20 Uhr in der WSV-Gymnastikhalle. Der...