Offene Kirche auf Probe in St.-Nicolai-Gemeinde

Hattorf In der St.-Nicolai-Kirche wird es erstmals am Donnerstag, 21. Juni 2018, von 18 bis 19 Uhr die Möglichkeit geben, mit sich selbst oder mit Gott ins Gespräch zu kommen. Einmal im Monat, zunächst an jedem dritten Donnerstag im Monat, soll die Kirche probeweise für eine Stunde geöffnet sein.