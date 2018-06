Bewegung ist die beste Pille für Gesundheit

„Bewegt begegnen“ hieß es am Samstag in der Mehrzweckhalle am Allerbogen, als nach Hattorf und Hehlingen nun in Kästorf die dritte Veranstaltung in Wolfsburg stattfand, in denen Menschen ab 55 Jahren um ihre Ideen, Erfahrungen und Wünsche zu einem „guten Leben“ gebeten wurden. ...