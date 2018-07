Die Polizei rät: Mitarbeiter von Computerfirmen rufen nur bei konkret erteilten Aufträgen an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht. Foto: dpa

Heiligendorf Ein angeblicher Microsoft- Mitarbeiter hat am Freitagnachmittag bei einer 52 Jahre alten Heiligendorferin angerufen – offenbar ein Betrugsversuch.

Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft ruft an

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe die Frau völlig richtig reagiert, das Gespräch einfach beendet und die Polizei verständigt. Der Betrüger gab sich als Fachmann aus der technischen Kundenbetreuung, dem sogenannten IT-Support, des Weltkonzerns aus und hatte mit englischem Akzent sprechend behauptet, die Softwarelizenz für ihren Computer sei abgelaufen. Zudem sei ihr Rechner von einem schadhaften Trojaner befallen. Zunächst gelang es dem Mann sogar, die 52-Jährige zum Einschalten ihres Rechners zu bewegen. Doch als der Täter für die Lizenz-Verlängerung Beträge von 19, 29 und 39 Euro forderte, wurde die 52-Jährige misstrauisch und legte auf.

Die Polizei rät: Mitarbeiter von Computerfirmen rufen nur bei konkret erteilten Aufträgen an. Eine Ferndiagnose ohne Auftrag, bei der ein Virenbefall bekannt wird, gibt es nicht. Es sei am besten, diese Gespräche umgehend zu beenden und in jedem Fall den Aufforderungen des Anrufers nicht nachzukommen.