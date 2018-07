Sommerkirche in Wendschott

Wendschott Die evangelischen Kirchengemeinden in Vorsfelde und Wendschott laden am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit Sommerliedersingen in die Heiliggeist-Kirche nach Wendschott ein. In dem Gottesdienst wird auch das Heilige Abendmahl gefeiert. Nach dem Gottesdienst wird zum...