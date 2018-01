Die Tage der Voba-Filiale in der Altstadt in ihrem heutigen Zustand sind gezählt.

Volksbank-Projekt in der Altstadt in den Startlöchern

Dem Neubau-Projekt der Volksbank mitten in der Altstadt steht baurechtlich nichts mehr im Wege: Wie Stadt-Sprecher Ralf Schmidt gestern bekanntgab, hat die Stadt nun die Baugenehmigung erteilt.

Anfang Dezember hatte die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg im Ortsrat die Planung für das Neubauvorhaben an der Ecke Bahnhof-/Marktstraße vorgestellt. Nach einer Verfahrensdauer von nur rund zwei Monaten sei nun die Baugenehmigung erfolgt. Schmidt: „Damit kann die Volksbank wie geplant mit der Umsetzung des Neubaus fortfahren.“

Anstelle des bestehenden Bankgebäudes soll ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Die Planung sieht auch eine Verlegung des Haupteingangs der Volksbank-Filiale in die Bahnhofstraße vor. Das komplette Erdgeschoss soll der Banknutzung vorbehalten werden, im Ober- und Dachgeschoss sollen Mietwohnungen entstehen.

Um während der Abriss- und Neubauphase dennoch am Standort präsent zu sein, wird es eine provisorische Filiale geben. Die Kunden werden bereits über den bevorstehenden Umzug informiert: „Wir ziehen um! Ende Februar 2018 Sie finden uns während unserer Umbau- bzw. Neubauphase in der: Kampstr. 6“ So steht es auf einem Plakat im Bankfoyer. Die Filiale auf Zeit entsteht im einstigen Biewendt-Stammhaus, wo zum Monatsende der Abnorm-Shop schließt. Der Umzug soll übergangslos erfolgen, also ganz ohne Schließung, hatten die Verantwortlichen bei der Präsentation der Pläne im Dezember betont. Demnach soll schon im März der Abriss des Altbaus beginnen. Im Sommer 2019 will die Volksbank die neue Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße eröffnen.

Bereits seit 1781 ist die Volksbank in Fallersleben ansässig, hatte die Wolfsburger Voba-Direktorin Claudia Kayser im Dezember betont. Der Fachwerk-Gebäudeteil in der Bahnhofstraße 17, der mit abgerissen wird, ist aber noch viel älter: Er stammt aus dem 17. Jahrhundert und beherbergte von 1608 bis 1839 das Fallersleber Rathaus – davon zeugt noch heute eine Tafel am Haus. Zuletzt war dort bis vor zwei Jahren ein China-Restaurant ansässig, zuvor gab es dort ein italienisches Restaurant, und früher war in der Gaststätte der Ratskeller zu finden.

Trotz der traditionsreichen Geschichte des alten Fachwerkhauses und mehrjähriger Beratungen war es dem Ortsrat nicht gelungen, einen Total-Abriss zu verhindern: Wie die Volksbank-Verantwortlichen im Dezember erläutert hatten, stehe ein massiver alter Tresor mitten im Gebäude dem Erhalt mit neuer Raumaufteilung entgegen. Eine Entfernung des Tresors hätte die gesamte Statik in Gefahr gebracht, hieß es. Apropos Statik: Wie der Leiter des Gebäudemanagements der Volksbank, René Pflugmacher, angekündigt hatte, ist ein Beweissicherungsverfahren vorgesehen, da die benachbarten Gebäude sehr dicht an dem Abriss-Objekt stehen.

BAUDATEN Der Neubau wird im Erdgeschoss komplett als Volksbank-Filiale genutzt. Im Obergeschoss und im Dachgeschoss entstehen insgesamt 10 behindertengerechte Mietwohnungen mit Größen von 40 bis 75 Quadratmetern.