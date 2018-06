Führung um eine Stunde vorverlegt

Fallersleben Im Rahmen der „Woche der älteren Generation“ in der Stadt Wolfsburg findet am heutigen Dienstag, 5. Juni, um 15 Uhr ein historischer Stadtrundgang mit Theaterszenen in Fallersleben statt. Das teilt Bärbel Weist, Vorsitzende des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben, mit. Start ist am Schloss...