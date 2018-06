Diebe stehlen Zutaten aus Eisdiele

Fallersleben Bei einem Einbruch in ein Eiscafé in Fallersleben in der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter diverse Zutaten zur Herstellung von Speiseeis erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Den Ermittlungen zufolge wurde die Tat in dem Geschäft an der Bahnhofstraße erst am Sonntagnachmittag bemerkt. „Wir gehen aber davon aus, dass sich der Einbruch in der Nacht zuvor ereignete“, wird ein Beamter in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher gezielt eine hölzerne Tür zu dem Lager des Cafés gewaltsam aufbrachen, um an die Beute zu gelangen. Der Lagerraum sei über die angrenzende Straße Mühlenkamp zu erreichen. Daher hoffen die Ermittler der Polizei, dass Zeugen den nächtlichen Einbruch beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Tel: (0 53 62) 96 70 00.