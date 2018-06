Fußgänger und Radler ignorieren Vollsperrung am Technoforum

So weit, so unvermeidlich: Für Fernwärme-Arbeiten der VW Kraftwerk GmbH ist seit 12. Juni ein Abschnitt der wichtigen Fuß- und Radweg-Verbindung zwischen Fallersleben und Wolfsburg gesperrt. Eine Umleitung gibt es – doch die Beschilderung war zunächst irreführend. Und sie wird von Fußgängern und Radlern reihenweise ignoriert!

Zwischen der Einmündung Lange Stücke und der westlichen Autobahn-Anschlussstelle ist voraussichtlich bis 5. Oktober Großbaustelle, Bagger und andere schwere Maschinen sind im Einsatz. Fußgänger und Radler haben da nichts zu suchen – eigentlich.

Doch die Baustelle und auch ihre Ausschilderung sorgt für Ärger: „Die Überquerung der Brücke zur Hafenstraße ist zu Fuß nicht mehr möglich und für Fahrradfahrer noch hochgefährlich über die Fahrspuren der Brücke selber möglich!“, ärgert sich ein Leser auf unserem Beschwerdeportal Alarm38. Er kritisiert auch, dass die Sperrung ohne Vorwarnung erfolgte und bemängelt eine schlechte Umleitung.

In der Tat kam erst am 12. Juni, als schon gesperrt war, eine Information der Stadt-Pressestelle. Dazu erläuterte Pressereferentin Elke Wichmann, dass die Stadt immer erst dann informieren könne, wenn die Anordnung erfolgt sei. „Bedingt durch verspätete Antragstellungen oder kurzfristiges Einreichen von anordnungsfähigen Unterlagen kann die Anordnung und somit auch die Pressemitteilung zu unserem Leidwesen oft erst sehr spät erfolgen.“

Auf die erste Anfrage unserer Zeitung in der vorigen Woche teilte die Pressereferentin ferner mit, dass durch die Baumaßnahme keine Bushaltestelle tangiert sei. Dem ist auch so – allerdings sah es laut Baustellen-Beschilderung bis Montag noch anders aus: Durchgang verboten für Fußgänger ab Einmündung Lange Stücke, verbunden mit dem Hinweis: „Fußgänger bitte Umleitungsbeschilderung Radfahrer folgen“. Nach einer Nachfrage erfolgte die Korrektur: „Das Fußgängerschild wurde inzwischen bis an die Absperrung versetzt“, informierte die Pressereferentin am Dienstag.

Bleibt die Kritik an der Umleitung. Die führt in beiden Richtungen direkt südlich am Technoforum vorbei und wieder zur Wolfsburger Landstraße. Zudem gebe es eine optimierte Radfahrer-Umleitung, sie könnten auch über die Viehtrift-Brücke fahren, heißt es von der Stadt. Weil aber die Nordumgehungs-Brücke für viele Fußgänger und Radler offenbar die attraktivste Verbindung ist, ignorieren sie die Absperrung: Erst am Mittwoch wieder gingen Passanten an der Sperre vorbei auf der Straße in Richtung Ampel, fuhren Radler mitten durch die Baustelle.